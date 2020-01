Avvio schock e polveri bagnate, Roma-Juve finisce 1-2 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roma – Una settimana dopo la sconfitta interna con il Torino, all’Olimpico la Roma riceve la Juventus campione d’Italia. Ai giallorossi servono i tre punti per riscattarsi e riprendere la marcia Champions, i bianconeri cercano la vittoria per staccare l’Inter e diventare campioni d’inverno. Fonseca schiera la stessa formazione che ha battuto la Fiorentina prima di Natale e che si è arresa ai granata sette giorni fa, Sarri rinuncia a Higuain. Partenza schock: in goal Demiral e Ronaldo Primi 120 secondi arrembanti della Roma alla ricerca dello spunto giusto, ma al primo affondo gli ospiti vanno avanti: punizione dalla trequarti battuta da Dybala, liscio aereo di Smalling e tap-in di stinco di un fortunato Demiral. Passano sette minuti e Veretout combina la frittata facendosi prima anticipare da Dybala e poi atterrando lo stesso argentino all’interno ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Avvio schock e polveri bagnate, Roma-Juve finisce 1-2: Roma – Una settimana dopo la… -