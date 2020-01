Assegno unico per la famiglia: 400 milioni in più (Di domenica 12 gennaio 2020) È un cantiere aperto anche quello dell'Assegno unico per la famiglia (ma la definizione più corretta è Assegno universale) che a partire dal 2021 dovrebbe andare a sostituire... Leggi la notizia su ilmessaggero

Mov5Stelle : Con l'assegno unico universale introdotto in legge di bilancio, dal 2021 daremo finalmente alle famiglie uno strume… - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Assegno unico per la famiglia: 400 milioni in più - RenatoLega : RT @sabrimaggioni: #Contebis promette e non mantiene X 2020 NON ci sarà assegno unico x figli a carico fino a 26 anni xchè data complessa… -