Tiramisù senza mascarpone, 3 ricette (Di sabato 11 gennaio 2020) Tiramisù senza mascarpone? L’Accademia del Tiramisù, sicuramente, storcerebbe il naso. Eppure, quando gli italiani digitano su Google il nome del famosissimo dolce della tradizione, cercano spesso una buona ricetta light. Il tiramisù tradizionale, infatti, è una bomba di calorie: una porzione normale, da circa 175 grammi, ne apporta circa 500 (il 25% della quantità giornaliera consigliata per l’uomo), e contiene il 58% di grassi, il 35% di carboidrati e il 7% di proteine. Il mascarpone, in particolare, è un formaggio dolce super energetico: apporta circa 450 calorie ogni 100 grammi. Proprio per questo, anche se secondo l’Accademia del Tiramisù, «per la sua cremosità, la sua origine italiana, per elevato contenuto calorico il mascarpone è la base fondamentale e unica per la crema del tiramisù», chi vuole una ... Leggi la notizia su gqitalia

istudyrainboo : Ho appena fatto due tiramisù e una torta pan di stelle senza motivo - voce_senza : RT @Ale6altrove: Tiramisu vegano: caffè cioccolato e tofu vellutato??#Vegan è meglio!! #Veganuary ????Trovi qui la ricetta ?? - Dulcisssinforno : CREMA AL MASCARPONE SENZA UOVA Perfetta per farcire torte e dolci, crostate, tiramisù senza uova! Pronta in 10 min… -