Sviluppo, alla Federico II focus su autonomia differenziata e divario Nord-Sud (Di sabato 11 gennaio 2020) Disuguaglianze tra Nord e Sud e all’interno delle singole Regioni, la sanità risulta tra i settori dove più emerge la disparità tra le due parti del Paese. Gli operatori sanitari, come dimostrano i recenti casi di cronaca, non sono messi nelle condizioni di lavorare al meglio. La riforma dell’autonomia differenziata, in discussione nelle sedi istituzionali competenti, rischia di aumentare tale divario. Di questi temi si discuterà al convegno “Disuguaglianze, culture della salute e autonomia differenziata” organizzato per il 17 gennaio dal Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II, promotore dal 1999 di un Master in Management Socio-sanitario. Obiettivo: descrivere le best practice della sanità campana a confronto con le esperienze delle altre regioni del Sud, valorizzando le tante professionalità esistenti sia sul piano tecnico che manageriale. Partecipano al ... Leggi la notizia su ildenaro

