Smog, Confcooperative: “Per 3 italiani su 4 è una fonte di stress” (Di sabato 11 gennaio 2020) Lo Smog affatica il corpo con il rientro alla quotidianita’ dopo un lungo periodo di vacanza. E’ cosi’ per 3 italiani su 4 secondo una indagine del Centro studi di Confcooperative. Complice l’inizio di anno segnato dal freddo, ma con il bel tempo, senza vento e senza pioggia condizioni queste che hanno fatto scattare l’allerta inquinamento in oltre sessanta comuni. E cosi’ gli italiani corrono ai ripari. Estratti di frutta e verdura, pesce azzurro, minestroni e centrifughe. Per il 75% lo Smog si combatte a tavola con una dieta ricca di antiossidanti, vitamine, sali minerali e liquidi. Per i piu’ fortunati (25%), fughe fuori citta’ in cerca di aria pura, le localita’ montane e gli agriturismo le localita’ piu’ gettonate. E chi non puo’ permettersi di partire (40% degli italiani), cerca di combattere in casa la ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

