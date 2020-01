Primavera 1, Chievo-Cagliari 0-3: cronaca e risultato (Di sabato 11 gennaio 2020) A Caselle di Sommacampagna , la 14ª giornata del campionato Primavera 1 2019/20 tra Chievo e Cagliari: sintesi, risultato e cronaca Chievo-Cagliari 0-3: cronaca (dal nostro inviato Giuseppe Francesco D’Amato) – Il Chievo cade tra le proprie mura contro il Cagliari secondo in classifica. Una partita nata male e finita peggio per i ragazzi di Paolo Mandelli che pagano il gol subìto in apertura d’incontro di Carboni e l’espulsione ingenua di Salvaterra in chiusura di primo tempo. Al 12′ il primo gol dell’incontro: sugli sviluppi di un corner Carboni è il più lesto e insacca da due passi. Il Chievo non accusa il colpo e ci prova in tutti i modi, ma al 46′ perde il terzino Salvaterra che rifila un calcione a Lombardi e viene prontamente allontanato dal direttore di gara. Nella ripresa il Cagliari si dimostra ordinato e senza voglia di strafare. Il ... Leggi la notizia su calcionews24

