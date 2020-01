Piccole donne: ai Golden Globe 2020 Greta Gerwig ha mangiato tutte le zuppe dei vicini di tavolo (Di sabato 11 gennaio 2020) La regista di Piccole donne Greta Gerwig ha confessato di aver mangiato tutte le zuppe dei vicini di tavolo ai Golden Globe 2020. La regista di Piccole donne, Greta Gerwig, non ha ricevuto nessuna nomination ai Golden Globe 2020, ma si è consolata mangiando tutte le zuppe dei vicini di tavolo prima dell'inizio della cerimonia. Ospite del Jimmy Kimmel Live!, Greta Gerwig ha raccontato di essere arrivata in anticipo allo show insieme al compagno Noah Baumbach, candidato per Storia di un matrimonio e bloccato per due ore sul red carpet per le interviste. Rimasta sola nella sala del Beverly Hilton, la Gerwig è stata avvicinata da molti membri della Hollywood Foreign Press Association che hanno confessato di aver votato per lei esprimendole la ... Leggi la notizia su movieplayer

