Perde la casa in un incendio, poco dopo vince un milione alla lotteria: “Così potrà ricostruirla” (Di sabato 11 gennaio 2020) La storia di un uomo del Queensland che, dopo aver perso la sua casa e tutti i suoi ricordi in un incendio boschivo, ha vinto un milione di dollari alla lotteria. Soldi che gli permetteranno di recuperare quanto perduto: “Senza non sarebbe mai stato in grado di ricostruire la casa della sua famiglia”. Si dice che “la speranza è l’ultima a morire” e la storia che arriva dal Queensland, in Australia, sembra confermare questo vecchio detto. È la storia di un uomo che ha improvvisamente perso la sua casa in un incendio boschivo e poco dopo, quando pensava di non poter far nulla per riparare il danno, ha vinto un milione di dollari alla lotteria. A riportare la storia di questo fortunato signore sono i media locali, che spiegano che il vincitore della lotteria preferisce restare anonimo. Un fortunato vincitore che grazie ai soldi vinti ricostruirà la casa persa nel rogo. Quell’incendio, ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

