Napoli, il Comune: finanziamento del Miur per le indagini sui solai in 152 scuole (Di sabato 11 gennaio 2020) Saranno 152 gli edifici scolastici di Napoli che saranno sottoposti a indagini dei solai finanziare dal Ministero dell’Istruzione. Lo fa sapere il Comune di Napoli, che parla di “ottimo risultato per le scuole”. Il Comune si era candidato lo scorso novembre all’avviso di selezione con cui il Miur metteva a bando 40 milioni di euro stanziati con decreto dell’8 agosto 2019 per verifiche ai solai degli edifici scolastici. “Considerato che nel corso degli ultimi anni diversi edifici scolastici di tutta Italia sono stati interessati dal fenomeno di crollo di solai e controsoffitti degli edifici scolastici, come è peraltro capitato giorni fa in un plesso di San Giovanni, il Comune aveva presentato 170 istanze per poter ottenere i 7mila euro ad edificio previsti dal bando”, spiega l’assessore comunale alla Scuola, Annamaria Palmieri. “Nella ... Leggi la notizia su ildenaro

VincenzoDeLuca : La situazione-rifiuti a #Napoli, specie in alcune aree come Scampia, è davvero insostenibile. Serve un intervento s… - quidest_veritas : @fattoquotidiano Caro #DeLuca.... solo i napoletani e i campani possono salvare #Napoli e la Campania. Come succed… - corrmezzogiorno : #Napoli Casoria, lavoratori della -