Morto a 60 anni il luminare di oncologia Vincenzo Cerundolo: stroncato da un tumore ai polmoni (Di sabato 11 gennaio 2020) Vincenzo Cerundolo, professore a Oxford, è Morto a soli 60 anni a causa di un adenocarcinoma polmonare: a portarlo via un cancro, il mostro contro cui aveva combattuto per gran parte della sua vita professionale conseguendo risultati importantissimi. Era considerato in tutto il mondo un luminare dell’oncologia. Era ritenuto un luminare dell’oncologia a livello internazionale, ma nulla ha potuto contro un adenocarcinoma polmonare, una forma tumorale che ne ha provocato la morte a soli 60 anni: il professor Vincenzo Cerundolo contro quel mostro si era battuto per gran parte della sua vita con le armi della scienza e della ricerca, ma nulla ha potuto quando ha invaso il suo corpo. Il ricercatore, originario di Lecce, è deceduto a Oxford, la città inglese che l’aveva adottato e dove aveva raggiunto i traguardi più alti nella ricerca scientifica. Cerundolo in gioventù aveva ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

