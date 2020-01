Maurizio Serra, per la prima volta un italiano all'Académie Francaise (Di sabato 11 gennaio 2020) Matteo Sacchi Non era mai successo, dal 1635 anno della sua fondazione. Giovedì, però, un italiano è stato cooptato tra i membri dell'Académie française, l'istituzione culturale più importante d'Oltralpe. Si tratta di Maurizio Serra, storico e diplomatico di lungo corso che è stato chiamato ad occupare il seggio numero (...) (...) tredici nella ristrettissima cerchia dei membri (quaranta in tutto) dell'Académie française. Occuperà il posto della compianta Simone Veil, grande politica e custode della memoria degli ebrei francesi scomparsa nel giugno 2017. Serra è stato eletto al primo turno delle votazioni, con 17 voti a favore contro un voto ottenuto da Eduardo Pisani. Due le schede bianche mentre altre quattro erano segnate con una croce. Poche istituzioni sono simboliche in Francia quanto l'Académie. Fondata dal cardinale Richelieu è un presidio culturale permanente a ... Leggi la notizia su ilgiornale

