LIVE Inter-Atalanta 1-0, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: vantaggio immediato di Lautaro a San Siro! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15′ Zapata! Il colombiano prova il colpo di testa: centrale. 14′ Fallo di Bastoni ai danni di Ilicic: punizione per la Dea. 13′ Equilibrio a San Siro: Inter che ha rallentato i ritmi dopo la sfuriata iniziale. 11′ L’Atalanta continua ad attaccare: Zapata prova la sponda ma l’Inter si chiude a riccio. 9′ PASALIC!!! SFIORA GLI INCROCI! Tiro potente dell’ex Milan. 8′ Biraghi resta giù dopo uno scontro con che de Roon. 7′ Atalanta colpita a freddo: la Dea non sta capendo nulla in quanto aggredita dagli avversari. 5′ Contropiede immediato di Lautaro Martinez che riceve palla dal centrocampo e buca sotto le gambe Gollini. 4′ Lautaro MARTINEZ! vantaggio Inter! 1-0 A SAN SIRO! 3′ L’Inter ha cominciato con il piede sull’acceleratore: Martinez giù. 1′ ... Leggi la notizia su oasport

Inter_Women : 3?0? minuti al fischio d'inizio di #InterWomen - @florentiasangi Il match sarà trasmesso in diretta su @Inter_TV… - Inter : LIVE CON ANTONIO CONTE, la conferenza stampa della vigilia di Napoli-Inter, prima sfida del 2020 per i nerazzurri -