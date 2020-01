LIVE – Cagliari-Milan 0-1 (Di sabato 11 gennaio 2020) Serie A, i risultati di sabato 11 gennaio 2020. Milan in campo contro il Cagliari. Due big match in programma: Lazio-Napoli e Inter-Atalanta. ROMA – Serie A, i risultati di sabato 11 gennaio 2020. Il pomeriggio si apre con la sfida tra Cagliari e Milan. Nel pomeriggio in programma Lazio-Napoli e Inter-Atalanta. Serie A, i risultati di sabato 11 gennaio 2020 Di seguito i risultati delle sfide di Serie A di sabato 11 gennaio 2020 (LA CLASSIFICA) Cagliari-Milan 0-1Lazio-Napoli (ore 18)Inter-Atalanta (ore 20:45) Serie A, Cagliari-Milan: risultato, marcatori e tabellino Cagliari-Milan 0-0 Marcatori: 46′ Leao (M) Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini Lu.; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro. All. Maran Milan (4-4-2): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli A., Hernandez T.; Castillejo, Bennacer, Kessié, ... Leggi la notizia su newsmondo

juventusfc : KICK-OFF | #FINOALLAFINE bianconeri! Iniziamo il 2020 con una vittoria! FORZA JUVEEEEEEE! ???? LIVE MATCH ??… - juventusfc : Squadra in campo al #JTC oggi, a meno due da #JuveCagliari. Domani la conferenza stampa di Mister #Sarri sarà alle… - CretellaRoberta : Serie A: Cagliari Milan in campo 0-1 LIVE: Il Cagliari sfida il Milan, 'voglia di riscatto' -