L’Iran ammette: l’aereo ucraino abbattuto da missili per “errore umano” (Di sabato 11 gennaio 2020) L’Iran ammette la responsabilità per l’incidente aereo che ha coinvolto un Boeing 737 della Ukraine International Airlines e in cui sono morte 176 persone. Il velivolo è esploso vicino l’aeroporto di Teheran l’8 gennaio e la causa, come ammettono i militari iraniani, sarebbe stato un errore umano. Boeing esploso in Iran: un errore umano dietro i missili I sistemi di difesa antiaerea iraniani avrebbero erroneamente preso di mira il Boeing, facendolo precipitare. In un comunicato, l’apparato militare iraniano ammette che essendo il sistema di difesa aerea iraniana in allerta per “contrastare ogni possibile ritorsione degli americani e dunque in condizioni così sensibili e critiche, il volo n. 752 dell’Ukraine International Airlines parte dall’aeroporto Imam Khomeini“, che avrebbe cambiato direzione, “assomiglia completamente a un obiettivo ostile che si avvicina a un centro ... Leggi la notizia su thesocialpost

