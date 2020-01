Incontro Conte-Sarraj. Il Premier libico: “Apprezziamo lo sforzo” (Di sabato 11 gennaio 2020) Si è da poco concluso l’Incontro tra i Premier Giuseppe Conte e Al-Sarraj. Con una breve conferenza stampa, il Presidente del Consiglio ha ribadito il ruolo primario e centrale che deve avere l’Unione Europea. Conte ha anche parlato del lavoro di squadra insieme al ministro degli Esteri Di Maio, impegnato nella Conferenza di Berlino. Conte ha anche annunciato l’avvio di una serie di incontri diplomatici con altri leader stranieri interessati a risolvere la questione libica. Per il Presidente del Consiglio l’unica soluzione resta quella diplomatica. Conte: “Garantire benessere e prosperità” Giuseppe Conte ha esordito in primis sull’unica priorità, trovare una soluzione diplomatica e politica al conflitto. “L’Italia ha costantemente lavorato per una soluzione politica, per contrastare un’azione militare, ritenendo la soluzione politica l’unica per garantire al popolo libico ... Leggi la notizia su thesocialpost

