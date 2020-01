Incidente in un’acciaieria: morto operaio 26enne (Di sabato 11 gennaio 2020) Incidente nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio in un’acciaieria nel Verbano-Cusio-Ossola. Un operaio 26enne stava lavorando durante il turno di notte in un’azienda che si occupa di produzione di acciaio a Pallanzeno, quando all’improvviso è avvenuto un Incidente che gli è costato la vita. La notizia è stata riferita dal 118 e al momento non è chiara la dinamica così come non è stata resa nota l’identità della vittima. Incidente in un’acciaieria Un giovane operaio 26enne residente a Pieve Vergonte è morto nella notte mentre si trovava al lavoro in un’azienda che si occupa di produzione di acciaio. Per cause ancora da accertare, durante il suo turno il giovane sarebbe stato vittima di un grave Incidente che non gli ha lasciato scampo. Non è stata resa nota la dinamica esatta e sul posto sono arrivati i Carabinieri che dovranno occuparsi di ... Leggi la notizia su notizie

