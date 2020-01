Il Liceo “G. Guacci” si prepara all’Open Day 2020 (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNei giorni 18 e 19 Gennaio 2020 il Liceo “G. Guacci” aprirà, in occasione dell’Open Day, le sue porte per consentire a genitori e ragazzi di valutare le diverse proposte scolastiche. Il nostro Open Day è certamente un’occasione di promozione scolastica, ma soprattutto di incontro con il personale docente che sarà a completa disposizione dei visitatori per soddisfare curiosità e rispondere a domande sia sulle discipline scolastiche che sui vari indirizzi di cui l’istituto si compone. Durante il nostro Open Day si potranno toccare “con mano” ambiente e contesto nel quale i protagonisti del futuro, ossia i nostri giovani, avranno modo di crescere fisicamente e di coltivare il proprio intelletto negli anni a venire. Si avrà la possibilità di visitare la struttura nel suo complesso, apprezzando la presenza di laboratori e aule multimediali, mentre i ragazzi già ... Leggi la notizia su anteprima24

Liceo Guacci” Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Liceo Guacci”