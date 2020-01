Gigante Adelboden 2020, Giovanni Borsotti secondo a metà gara: “Sono partito tranquillo, mi sono goduto la pista” (Di sabato 11 gennaio 2020) Giovanni Borsotti è meraviglioso secondo al termine della prima manche del Gigante di Adelboden, grande Classica valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. L’azzurro è sceso col pettorale numero 53 sul difficilissimo pendio svizzero e si è inventato un’autentica magia chiudendo in seconda posizione alle spalle di Luca De Aliprandini per appena quattro centesimi. Il nostro portacolori è rinato nell’appuntamento di maggiore tradizione di questa specialità e ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni della Fisi: “Sono partito più tranquillo rispetto ad altre volte in cui ero troppo carico. La pista mi è piaciuta e me la sono goduta“. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui ... Leggi la notizia su oasport

