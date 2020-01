Gattuso: «Il Napoli deve tornare una squadra pensante, fino a due anni fa lo è stata» (Di sabato 11 gennaio 2020) Conferenza stampa di Gattuso dopo Lazio-Napoli 1-0 «La squadra sta bene, la vedo bene in campo, perciò non faccio i cambi. La squadra riesce a fare le cose che le chiedo, non è obbligatorio fare i cambi. Primi 45 minuti possesso palla molto sterile, abbiamo fatto il solletico, nel secondo tempo li abbiamo tenuti là, e dopo c’è stato quell’errore. La responsabilità dell’errore di Ospina è la mia, sono io che chiedo di rischiare, di partire dal basso. Per me il portiere è un giocatore che ti fa uscire dalla pressione avversaria. Lui lo ha fatto bene 7-8 volte». «In questo momento abbiamo bisogno maledettamente di una serie di risultati, vedo una squadra viva, che riesce a sviluppare questo tipo di gioco, siamo sulla strada giusta. Oggi bisogna riuscire a non far mollare una virgola e dar continuità di risultati. Oggi è difficile dopo le prestazioni contro Inter e Lazio, ... Leggi la notizia su ilnapolista

