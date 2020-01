Forte terremoto in Turchia, epicentro nell’area di Istanbul [MAPPE e DATI] (Di sabato 11 gennaio 2020) Una Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata avvertita nell’area di Istanbul e nel nord-ovest della Turchia attorno alle 14.38 (ora italiana). Lo riportano i media locali. Secondo il Centro sismologico euro-mediterraneo, l’epicentro è stato individuato 63 chilometri a ovest della città. Non è ancora chiaro se vi siano vittime o danni ingenti.L'articolo Forte terremoto in Turchia, epicentro nell’area di Istanbul MAPPE e DATI Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

