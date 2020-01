Decide di rubare una pizza per figlio piccolo affamato ma poi la paga tredici anni dopo con gli interessi (Di sabato 11 gennaio 2020) Un gesto incredibile quello fatto da un uomo che molto tempo prima aveva compiuto un atto illegale ma era in preda alla disperazione. L’uomo era entrato in una pizzeria e si era impossessato di una pizza ed era fuggito, facendo perdere le sue tracce. Ma quel gesto è rimasto sempre impresso nella memoria di quell’uomo che non avrebbe mai voluto farlo ma si è trovato costretto a diventare un ladro per poter dare da mangiare a suo figlio affamato. dopo tredici anni, però l’uomo ha deciso di chiudere con quella terribile storia che riguardava il suo passato inviando una lettera al titolare della pizzeria dove aveva compiuto il furto. L’uomo che nel frattempo è diventato un imprenditore di successo ha voluto anche pagare il suo debito con gli interessi inviando accanto alla lettera anche i soldi necessari per il saldo del dovuto. La lettera che ha inviato l’uomo al ... Leggi la notizia su baritalianews

