Boeing ucraino, l’Iran ammette di averlo abbattuto: scambiato per “aereo nemico”, 176 morti. Rohani: “Errore umano imperdonabile” (Di sabato 11 gennaio 2020) Teheran ammette di aver abbattuto “involontariamente” il Boeing ucraino precipitato quattro giorni fa poco dopo il decollo dall’aeroporto Imam Khomeini di Teheran, provocando 176 morti. Dopo aver negato ogni responsabilità ed essersi inizialmente rifiutato di consegnare a Kiev le scatole nere, l’Iran ha fatto retromarcia spinto dalle pressioni internazionali e comunicato l’esito dell’indagine interna. Il Quartier generale delle Forze armate iraniane ha ammesso che l’aereo è stato “erroneamente” preso di mira dalle forze di difesa aerea iraniane che lo hanno scambiato per un “aereo nemico“. Il Boeing 737 dell’Ukraine International Airlines quindi è stato colpito da un missile terra-aria alcune ore dopo che Teheran aveva lanciato l’attacco contro due basi statunitensi in Iraq per vendicare l’uccisione del generale Qassem ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Tg3web : ??In un video su Twitter le immagini di un aereo colpito da un missile. Il New York Times: 'È il Boeing ucraino prec… - NicolaPorro : Il giallo del #Boeing ucraino decollato da #Teheran e poi precipitato per cause ancora da accertare. Sospetti sui m… - vaticannews_it : #11gennaio L'Iran ammette di aver abbattuto 'erroneamente' l'aereo di linea ucraino, con a bordo 176 persone, preci… -