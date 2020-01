Avellino, Capuano: “Siamo in emergenza ma non sia un alibi” (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Affrontiamo una squadra che negli ultimi dieci partite ha fatto grandi cose – ammette Ezio Capuano, alla vigilia del match contro la Vibonese – È una squadra difficile da affrontare. Ha una filosofia di gioco ben delimitata. Noi sappiamo di affrontare una squadra molto forte, ma non negli uomini. E’ una squadra che ci somiglia tantissimo. E’ la partita da quando sono qui ad Avellino in grande emergenza. In alcuni settori del campo siamo risicati. Non ho mai cercato alibi. Faremo di necessità virtù”. Squadra. “I ragazzi si sono presentati bene al rientro in campo. Hanno lavorato bene durante la sosta. Io sono sereno. Ripeto siamo in emergenza, ma non saremo la vittima sacrificale della Vibonese. Dovrò cambiare qualcosina visto che mi mancheranno gli uomini”. “Sarò carico come sempre per trasmettere il mio pensiero alla ... Leggi la notizia su anteprima24

