Uomini e Donne, Martina Nasoni corteggerà Daniele Dal Moro? Ecco la verità (Di venerdì 10 gennaio 2020) Daniele Dal Moro sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il giovane si è fatto conoscere grazie alla partecipazione al Grande Fratello. Nel programma condotto da Barbara D’Urso è riuscito a mettersi in luce, arrivando fino alla finale. All’interno della casa aveva iniziato una sorta di frequentazione con la bellissima Martina Nasoni, conosciuta per essere la protagonista della meravigliosa canzone di Irama “La ragazza con il cuore di latta” presentata allo scorso Festival di Sanremo. Purtroppo una volta usciti dal reality i due hanno deciso di prendere strade diverse. Martina, molto attiva sui social, risponde spesso alle curiosità dei suoi follower. Vista la situazione è stata quasi automatica la richiesta degli utenti curiosi di sapere se anche lei partecipasse al dating show di successo di Canale 5 per corteggiare proprio Daniele. La relazione tra Daniele ... Leggi la notizia su kontrokultura

