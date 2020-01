Samanta Togni si sposa e lascia Ballando con le stelle (Di venerdì 10 gennaio 2020) Samanta Togni, intervistata dal settimanale 'Gente', in edicola questa settimana, ha confessato che non farà più parte del cast di insegnanti della prossima edizione di 'Ballando con le stelle'. Una decisione maturata con il tempo che, forse, nasconde il desiderio di buttarsi a capofitto in nuovi progetti professionali:Samanta Togni si sposa e lascia Ballando con le stelle 10 gennaio 2020 14:54. Leggi la notizia su blogo

