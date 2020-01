Redivivo Huawei P20 Lite con la patch B278: importante intervento per la sicurezza (Di venerdì 10 gennaio 2020) Non potevamo attendere oltre con Huawei P20 Lite per imbatterci nell'aggiornamento di dicembre. Dopo avervi parlato del pacchetto software finale del 2019, come avrete notato attraverso il nostro ultimo report, oggi 10 gennaio bisogna per forza di cose guardare avanti. Mi riferisco al pacchetto software che contiene l'intervento per migliorare gli standard di sicurezza concepiti proprio con il bollettino di dicembre, tramite il quale il produttore asiatico si è messo alle spalle importanti vulnerabilità. Tutto sull'aggiornamento B278 per Huawei P20 Lite Alcune informazioni più specifiche in merito sono state fornite da Huawei Blog, se pensiamo che tramite la fonte tedesca possiamo percepire quanto sia importante procedere con il download del firmware per Huawei P20 Lite nel più breve tempo possibile. Inutile dire che siamo fermi ancora ad EMUI 9.1, anche perché salvo sorprese al ... Leggi la notizia su optimaitalia

GioPao9 : Redivivo #HuaweiP20Lite con la patch B278: importante intervento per la sicurezza - OptiMagazine : Redivivo Huawei P20 Lite con la patch B278: importante intervento per la sicurezza -