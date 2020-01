Pattinaggio artistico, Andrei Mozalev al comando dopo lo short program maschile alle Olimpiadi Invernali Giovanili. Bene Memola e Nalbone (Di venerdì 10 gennaio 2020) Prosegue l’avanzata russa del Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020, in fase di svolgimento presso la Lausanne Skating Arena di Losanna (Svizzera). dopo il primo posto conquistato da Apollinariia Panfilova-Dmitri Rylov nelle coppie a imporsi nel segmento più breve della specialità individuale maschile è stato Andrei Mozalev, bravo a capitalizzare al massimo gli errori degli avversari snocciolando un programma pulito e di qualità. Il nativo di San Pietroburgo ha avuto la meglio sulla concorrenza ben eseguendo i tre elementi di salto pianificati. Malgrado un arrivo non tenuto alla perfezione nel triplo rittberger, il russo ha convinto grazie alla combinazione triplo lutz/triplo toeloop e al triplo axel. Ricevendo un grado di esecuzione positivo nelle tre trottole l’allievo di Kirill Davydenko ha guadagnato un punteggio di 79.72 (42.14, 37.58), ... Leggi la notizia su oasport

firenzedigitale : #Firenze 11 e 12 gennaio al Mandela Forum l' International Skate Awards torna per la decima edizione con le stell… - GruppoPiva : RT @ezack: È il primo evento di Cernusco sul Naviglio Città Europea dello Sport: sulla pista in piazza Unità d'Italia, l'esibizione di Sara… - ezack : È il primo evento di Cernusco sul Naviglio Città Europea dello Sport: sulla pista in piazza Unità d'Italia, l'esibi… -