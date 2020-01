Justin Bieber si confessa: "Macché drogato è morbo di Lyme" - (Di venerdì 10 gennaio 2020) Redazione «Molte persone continuavano a dire che Justin Bieber sembra una merda, sotto la droga, ecc. Ma non si sono resi conto che mi è stata recentemente diagnosticata la malattia di Lyme. Non solo. Ho avuto una grave mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le mie funzioni cerebrali, la mia energie e la salute in generale». Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, il cantante canadese Justin Biber, 25 anni, ha confessato di aver contratto la malattia infettiva dopo la puntura di una zecca. La pop star ha zittito così tutte le malelingue che lo perseguitavano violentemente da due anni commentando il suo aspetto fisico. «Spiegherò tutto in una docu-serie che metterò su YouTube a breve... saprete tutto ciò che ho combattuto e superato!! Sono stati un paio d'anni difficili, ma sto seguendo il giusto trattamento che aiuterà a curare questa malattia finora ... Leggi la notizia su ilgiornale

