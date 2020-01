Il vigile urbano di Trieste che ha scritto che «sardine e Anpi andrebbero sciolti nell’acido» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Era stato un commento riportato a corredo di un articolo in cui venivano sottolineati, dal quotidiano Il Giornale, gli insulti di alcuni membri dell’Anpi e di alcuni partecipanti al movimento delle sardine avevano rivolto al leghista Buonanno, esponente della Lega morto in un incidente stradale. A insulto, evidentemente, si risponde con insulto se è vero che un vigile urbano di Trieste ha scritto, a corredo del post in cui si faceva presente la spiacevole circostanza, che sardine e Anpi «andrebbero sciolti nell’acido». LEGGI ANCHE > Matteo Salvini mette alla gogna le rappresentanti delle sardine, scatenando i commenti sessisti Insulti sardine Anpi, le parole del vigile urbano di Trieste Il commento è stato rimosso tempestivamente dai social network, ma non ha impedito a diversi utenti di screenshottarlo e di farlo girare. Anche perché il vigile urbano di Trieste è molto ... Leggi la notizia su giornalettismo

sumaistu47 : Non c'è nessuno più inurbano di un vigile urbano raccomandato e coglione. - giornalettismo : Il commento era stato scritto a corredo di un articolo in cui si parlava di offese al defunto leghista Buonanno da… - ScrignoCeleste : Attenzione a Codroipo: finto vigile urbano deruba gli anziani -