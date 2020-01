Il futuro di Grey’s Anatomy tra nuove stagioni, crossover e spin-off (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il futuro di Grey's Anatomy è ancora da scrivere: già rinnovata per la diciassettesima stagione, la serie a tema medico più longeva nel suo genere non ha un orizzonte definito e continuerà ad andare in onda fintanto che la sua protagonista Ellen Pompeo vorrà continuare ad interpretare l'iconica Meredith Grey. Lo ha ribadito una volta di più Karey Burke, presidente della ABC Entertainment, intervenendo all'incontro del TCA Press Tour dedicato all'emittente. Tra i tanti progetti di ABC, che ha in serbo diversi revival e reboot di titoli storici della rete, c'è una certezza: Grey's Anatomy andrà avanti fino a quando la Pompeo non deciderà di togliersi di dosso il camice. Ipotesi ventilata più volte in questi anni, ma mai realizzata: la stessa attrice ha raccontato di aver pensato di smettere in passato, ma di aver poi deciso di andare avanti perché il successo della serie ... Leggi la notizia su optimaitalia

