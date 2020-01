Figlio 30enne muore in uno schianto, il padre poliziotto lo scopre sul posto (Di venerdì 10 gennaio 2020) Dalla provincia di Pesaro arriva la notizia di una doppia tragedia. La prima è la morte di un giovane 30enne, Alessio Ronconi, morto in un incidente d’auto. La seconda riguarda il padre del giovane, tra i poliziotti che sono accorsi sul luogo dell’incidente: l’uomo ha scoperto così della morte del Figlio. schianto frontale: muore a 30 anni Alessio Ronconi La vicenda è stata inizialmente raccontata dal Corriere Adriatico, che ha dato notizia di un grave incidente stradale accaduto giovedì 9 gennaio sulla statale che collega Fermignano e Urbania (Pesaro). Erano da poco passate le 17 quando il Mercedes Classe A guidato dal 30enne Alessio Ronconi, in un tentativo di sorpasso, si è schiantato frontalmente contro un furgone che arrivava in direzione opposta. Nello schianto ha perso la vita il giovane 30enne e sono state ferite altre 2 persone: il guidatore del Fiat Ducato e quello di ... Leggi la notizia su thesocialpost

