Fiat - Svelate le versioni ibride di Panda e 500 - VIDEO (Di venerdì 10 gennaio 2020) La Fiat dà il via all'elettrificazione della gamma presentando la 500 Hybrid e la Panda Hybrid. Si tratta delle prime citycar del gruppo FCA di questo tipo, che danno così il via alla transizione elettrica del marchio italiano e consentono di beneficiare dei vantaggi fiscali e delle facilitazioni per la circolazione nelle aree urbane. Saranno ordinabili dal 10 gennaio con prezzi promozionali a partire da 10.900 euro. Il tre cilindri 1.0 70 CV Mild Hybrid. Il propulsore scelto per questa applicazione è il 1.0 tre cilindri Firefly aspirato da 70 CV e 92 Nm, abbinato a un sistema BSG con generatore/alternatore a cinghia e impianto a 12 Volt: l'intero propulsore pesa appena 77 kg. Rispetto al 1.2 69 CV benzina le emissioni si riducono in media dal 20 al 30%, inoltre il sistema mild hybrid offre il massimo confort nelle fasi di riavvio del propulsore endotermico. Il motore eroga la coppia ... Leggi la notizia su quattroruote

Pietro_Firenze : Fiat 500 e Panda svelate ufficialmente le nuove versioni Hybrid - infoiteconomia : Fiat 500 e Panda svelate ufficialmente le nuove versioni Hybrid - zazoomnews : Fiat - Svelate le versioni ibride di Panda e 500 - VIDEO - #Svelate #versioni #ibride #Panda -