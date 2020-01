Elezioni regionali in Calabria 2020: le liste, la data e i candidati (Di venerdì 10 gennaio 2020) Dopo l’Umbria a ottobre 2019, anche i cittadini di Emilia Romagna e Calabria saranno chiamati alle urne per le Elezioni regionali di gennaio 2020. L’appuntamento elettorale porterà alla scelta del governatore della regione e dei nuovi componenti del Consiglio Regionale. Un appuntamento importante non solo per i candidati ma anche per la maggioranza giallorossa. Elezioni regionali Calabria 2020: data La data scelta per le Elezioni regionali in Calabria 2020 è la stessa dell’Emilia Romagna. Gli elettori saranno chiamati alle urne domenica 26 gennaio, ultima data disponibile. Le ultime Elezioni nella regione, infatti, si sono tenute il 23 novembre 2014, ragion per cui l’intervallo elettorale si è aperto il 24 novembre 2019 e si chiuderà il 26 gennaio 2020. Le urne si apriranno alle ore 7 e si chiuderanno alle ore 23. Elezioni regionali Calabria 2020: candidati Le ... Leggi la notizia su notizie

you_trend : ?? Sondaggio #Noto sulle elezioni regionali in #Calabria: Santelli (CDX): 52% Callipo (CSX): 34% Aiello (M5S): 10% Tansi (Altri): 4% - VincenzoDeLuca : Siamo pronti alle elezioni regionali da quando siamo partiti con il nostro lavoro. Non abbiamo tempo da perdere con… - FratellidItaIia : Commercio, Meloni: Scontrino elettronico è nuova follia, elezioni regionali occasione per spallata a Governo di nem… -