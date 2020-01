Controlli antidroga: sequestrati 100 grammi hashish a spacciatore (Di venerdì 10 gennaio 2020) Viterbo – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo, nell’ambito di un piano di potenziamento di controllo del territorio, stimolato anche dalla Prefettura di Viterbo in occasione delle recenti Festivita’, ha intensificato l’attivita’ di vigilanza economico-finanziaria sulle principali vie di comunicazione della provincia. In tale contesto i militari della Compagnia di Civita Castellana, nel corso di un servizio d’istituto finalizzato alla repressione del traffico e/o spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato e sottoposto a controllo un’autovettura, all’uscita della strada statale 675 Umbro-Laziale, nel tratto di competenza del comune di Orte (VT). Alla guida dell’autoveicolo veniva identificato un soggetto di nazionalita’ albanese, gravato da numerosi precedenti di polizia per spaccio di sostanze ... Leggi la notizia su romadailynews

