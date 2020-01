Avete un Realme X2 Pro? Sarete felici di sapere che Android 10 con Realme UI è in beta (Di venerdì 10 gennaio 2020) Realme X2 Pro si aggiorna in Cina con la prima beta della nuova Realme UI basata su Android 10 e ColorOS 7: ecco i primi screenshot che mostrano il nuovo firmware in attesa dell'arrivo a livello globale. L'articolo Avete un Realme X2 Pro? Sarete felici di sapere che Android 10 con Realme UI è in beta Proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

