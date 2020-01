Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2020 ore 15:30 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buon pomeriggio e Bentrovati all’ascolto con l’infomobilità della Regione Lazio sul grande raccordo anulare rallentamenti carreggiata interna tra le uscite per Nomentana e A24 sempre sulla A24 Roma sul tratto Urbano segnaliamo traffico rallentato all’altezza di Portonaccio in direzione della tangenziale Sira poi sulla via Cassia tra Olgiate La Storta è avanti tra la Giustiniana e via dei Due Ponti In entrambe le direzioni traffico rallentato poi sulla Tiburtina tra Tivoli Terme e Settecamini nei due sensi di marcia rallentamenti sulla Casilina tra finocchio e Torre Gaia In entrambe le direzioni infine traffico rallentato sulla Cristoforo Colombo tra Vitinia Infernetto sempre nei due sensi di marcia da Federico Monti al momento è tutto ora un messaggio sulla sicurezza stradale la neve il gelo possono essere ... Leggi la notizia su romadailynews

