Su LA7 un videogioco viene scambiato per l' uccisione del generale Soleimani

Tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 abbiamo assistito a eventi che potrebbero stravolgere gli equilibri mondiali e, secondo alcuni, avvicinarci addirittura a un terzo confitto mondiale. Stiamo parlando dell'uccisione del generale iraniano Soleimani per ordine del presidente USA Donald Trump.L'importante avvenimento è stato oggetto di discussione nella trasmissione Atlantide di LA7, intitolata "A un passo dalla guerra".La puntata inizia con quello che dovrebbe essere un documento eccezionale, ovvero il video in bianco e nero dell'uccisione di Soleimani visto dalla prospettiva di un drone.

