Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 10 gennaio 2020 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Su Rai 1 prima puntata de Il Cantante Mascherato, con Milly Carlucci. Quattro puntate per il nuovo programma condotto da Milly Carlucci, che vede in giuria Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna e Guillermo Mariotto. In gara otto maschere (il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l'Angelo, l'Unicorno, il Barboncino e il Pavone): al termine di ogni puntata chi ottiene il punteggio più basso viene eliminato dalla gara e deve togliersi la maschera. Su Rai 2 due puntate di NCIS - Los Angeles. Alle 22.55 una puntata di The Resident (S01E01). Alle 23.45 in replica la serie Il Cacciatore. Ma vediamo la prima serata. Nelle mani del destino (S11E01) - L'ISIS ha lanciato dei missili balistici contro Israele e l'Arabia Saudita, facendo credere che l'attacco provenisse dall'Iran. Mentre il sistema di difesa antimissilistica cerca di intercettarli, Kensi e Deeks sono con Sabatino ... Leggi la notizia su blogo

