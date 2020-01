Sonos contro Google, oltre ai brevetti è una battaglia di concorrenza (Di giovedì 9 gennaio 2020) Patrick Spence, Ceo di Sonos (Foto: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images) Sonos, l’azienda di speaker wi-fi e altoparlanti ad alta fedeltà statunitense, ha citato in giudizio Google in due diverse cause per un totale di cinque brevetti. L’accusa presentata alla corte federale di Los Angeles è che il colosso li avrebbe copiati. In particolare, Mountain View avrebbe replicato la tecnologia “multiroom”, quella che consente di collegare più dispositivi per farli suonare insieme e regolarne all’unisono alcuni parametri, dopo una partnership del 2013 legata a Google Play Music. Una tecnologia che, secondo la tesi di Sonos, Google avrebbe utilizzato prima nelle diverse versioni del dongle Chromecast, poi nei device Google Home e infine negli smartphone della famiglia Pixel, così come nel laptop Pixelbook. “Google è un partner importante con cui abbiamo collaborato con successo per ... Leggi la notizia su wired

