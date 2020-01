Shayla (Di giovedì 9 gennaio 2020) Shayla ,una meravigliosa cagnolina, viveva in una discarica insieme ai suoi cuccioli in pessime condizioni. Alcuni volontari della zona vennero avvisati della situazione in cui versava Shayla e si sono precipitati immediatamente per prestargli soccorso. Appena arrivati notarono che i cuccioli sembravano privi di vita e cercando di avvicinarsi per prendere i cuccioli e portarli in salvo, cosa che sembrava impossibile in quanto la mamma, cioè Shayla faceva di tutto per non farglieli prendere. Probabilmente aveva paura che i volontari potevano far del male ai cuccioli e quindi li mordeva, abbaiava e ringhiava. I volontari cercarono di rabbonirla dandogli del cibo e dell’acqua e facendogli un po’ di coccole. Dopo un po’ Shayla si convinse delle buone intenzioni dei volontari e si lasciò ... Leggi la notizia su bigodino

shayla_hawkins : RT @prinsomnia: ?? meriggiare ¤ - sw_sierra : @McgoughShayla @kyliejade143 ooohhhhhh iiiiiiiooooaaaa Shayla ???? I cant - shayla_hj : WSJDJSJDJSJ -