"Passi avanti" sulla prescrizione. Riforma Bonafede non più intoccabile, ma la soluzione è un pasticcio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Per la prima volta si rompe il tabù dell’intangibilità della Riforma Bonafede, entrata in vigore il 1 gennaio, e che prevede il blocco della prescrizione dopo il primo grado giudizio.Dopo settimane di muro contro muro fra Cinquestelle e la restante parte della maggioranza (Pd, LeU, Italia Viva), il Guardasigilli Alfonso Bonafede cede qualcosa. Non a caso, uscendo dal portone di Palazzo Chigi, si registrano toni enfatici. “Si è aperta una fase nuova”, arriva ad esultare il responsabile giustizia del PD, Walter Verini. E ancora: “C’è stato un significativo abbandono di rigidità”. Ed è come se una nocciolina bastasse a trasformare la tavola in una grande abbuffata. Anche perché, a sentire il renzianissimo Davide Faraone, le cose non sarebbero andate come la raccontano i dem: “Sono stati fatti - ... Leggi la notizia su huffingtonpost

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, passi avanti per #Kjaer - petergomezblog : Prescrizione, nessuna intesa in maggioranza. Bonafede: “Abbiamo fatto passi avanti. Dal premier Conte arrivato inpu… - pdnetwork : 'Per rafforzare il ruolo globale dell’#Ue serve un mix tra diplomazia europea, uso della nostra forza commerciale,… -