Napoli spesa in casa Verona: Amrabat e Rrahmani per giugno (Di giovedì 9 gennaio 2020) Napoli, la società azzurra ha riallacciato i rapporti con il Verona per due talenti degli scaligeri che interessano per giugno Napoli-Verona un asse che va avanti da molto tempo e che continuerà do sicuro anche in questo mese se non oltre. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport infatti sono due i profili che la società azzurra segue da molto tempo. Il primo è quello di Amrabat, su cui ci sarebbe anche l’Inter, e il secondo è quello di Rrahmani. La società di De Laurentiis è stata la prima ad interessarsi ai giocatori e si potrebbe anche pensare di chiudere già l’affare ora a gennaio e tenere i contratti fermi fino a giugno. Sono loro comunque i primi due rinforzi per il “nuovo” Napoli, da giugno in poi. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

