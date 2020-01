LIVE Atp Cup 2020, 9 gennaio in DIRETTA: Argentina-Russia 0-1, Schwartzman-Medvedev 4-6 6-4, si va al terzo set (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 SET Schwartzman: si va al terzo! L’urlo dell’argentino è quello della prima volta in cui riesce a strappare un parziale a Medvedev. Vantaggio Schwartzman, SET POINT: è il quinto, tentativo di controsmorzata di Medvedev su quella dell’argentino, che però non passa. Oltre 10 minuti per questo decimo gioco. 40-40, 4a parità: sbaglia la risposta Medvedev con il dritto centrale. Vantaggio Medvedev, PALLA BREAK: in rete il dritto di Schwartzman. 40-40, 3a parità: ancora in spinta con il dritto Medvedev, ed è il quarto set point annullato. Vantaggio Schwartzman, SET POINT: prima esterna che Medvedev non può tenere in campo. 40-40, 2a parità: SCAMBIO PAZZESCO! Nessuno dei due molla un attimo, alla fine Medvedev trova il vincente di dritto su tentativo della disperazione di Schwartzman con lo stesso colpo! Vantaggio ... Leggi la notizia su oasport

