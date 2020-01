Lazio, Lotito: «I tifosi sognano, speriamo di trasformare i sogni in realtà» (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il presidente della Lazio, Claudio Lotito ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione dei 120 anni del suo club Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante le celebrazioni per i 120 anni del suo club. Le sue parole. 120 ANNI – «Sicuramente la ricorrenza dei 120 anni ha un significato particolare. C’è un bel clima in giro, i tifosi laziali sono messi nella condizione di poter sognare e la squadra spero possa trasformare i sogni in realtà». SCUDETTO – «Non sono abituato a fare i programmi. Dobbiamo giocare partita dopo partita, poi il campo deciderà quello che dovremo fare e per cosa giocheremo. Se la squadra manterrà questo spirito potremo competere fino all’ultimo» Lazio – «Lazio più forte? Sicuramente la più convinta e cosciente dei propri mezzi. I giocatori sanno che fanno parte di un club importante, di una ... Leggi la notizia su calcionews24

