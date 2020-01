Justin Bieber svela: “Mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Justin Bieber è malato, il cantante fa sapere di essere affetto dalla malattia di Lyme Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Justin Bieber, il noto ed amato cantante non è depresso come molti pensavano ma è affetto dalla malattia di Lyme. Ieri sul suo profilo Instagram Bieber ha postato un articolo pubblicato su Tmz che parla proprio della sua malattia. Nella didascalia del suo post ha scritto: “Mentre molte persone continuavano a dire che Justin Bieber sembra una merda, a causa della droga ecc. Non sono riusciti a capire che mi è stata recentemente diagnosticata la malattia di Lyme. Non solo quello, ma ho avuto un grave caso di mono cronico che ha colpito la mia pelle, la funzione del cervello, energia e salute generale.” Justin Bieber parlerà della sua malattia in un documentario che pubblicherà su Youtube il 27 gennaio. In merito a ciò ha detto: ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

