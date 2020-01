"Io, vittima della follia di una nazi-animalista" (Di giovedì 9 gennaio 2020) Serena Pizzi Nel bel mezzo dello sciopero dei treni, una donna - per la precisione un'animalista - mi ha strappato la pelliccia dandomi della "stronza assassina" Quella che sto per raccontare è una storia (reale) di pura follia. Come ogni vero pendolare, anche io sono abituata agli scioperi, ai ritardi e alle cancellazioni dei treni dell'ultimo minuto. E se prima mi infuriavo, ora fumo una sigaretta in più e cerco una soluzione per tornare a casa. Esattamente questo ho fatto ieri sera. Invece di rimanere in balia degli eventi e congelare in stazione, ho trovato un'alternativa: salire su un treno e poi aspettare la conicidenza. La prima parte del viaggio è andata per il verso giusto. Treno in orario, carrozza calda e posto a sedere trovato con facilità. L'attesa per la seconda parte... non troppo. Mentre aspettavo la coincidenza, ero al telefono con un amico. Stavamo parlando ... Leggi la notizia su ilgiornale

