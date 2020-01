Harry e Meghan fuori dalla famiglia reale, la reazione di Buckingham Palace (Di giovedì 9 gennaio 2020) Non si è fatta attendere la reazione di Buckingham Palace all'annuncio di Harry e Meghan Markle all'uscita dalla famiglia reale per trasferirsi in Canada ed essere autonomi finanziariamente.Questa la nota di fonti vicine alla Regina Elisabetta: "Le discussioni con il duca e la duchessa del Sussex sono in fase iniziale. Comprendiamo il loro desiderio di adottare un approccio diverso, ma si tratta di questioni complicate che richiedono tempo per essere elaborate". Secondo una nota dell'agenzia Ansa che cita BBC Online, i reali britannici si sarebbero detti "feriti" da questa decisione citando a loro volta fonti non identificate.Harry e Meghan fuori dalla famiglia reale, la reazione di Buckingham Palace 09 gennaio 2020 09:52. Leggi la notizia su blogo

