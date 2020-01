Ecco il Thcp, un nuovo cannabinoide 30 volte più potente del Thc (Di giovedì 9 gennaio 2020) (Immagine: Getty Images) Un super Thc, oltre trenta volte più potente dell’originale. Si chiama Thcp – ovvero tetraidrocannabiforolo – ed è un cannabinoide appena isolato e scoperto nella cannabis sativa da un’équipe di ricercatori italiani, afferenti all’università di Modena e Reggio Emilia, Consiglio nazionale delle ricerche, università della Campania e Sapienza Università di Roma, che ne danno contezza sulle pagine di Scientific Report. Al momento le proprietà della sostanza sono state studiate in vitro, esaminandone l’attività rispetto ai recettori per i cannabinoidi (e comparandola con quelle già note del Thc) e in vivo, su topi da laboratorio: i risultati delle analisi sono molto promettenti e, se confermati anche sugli esseri umani, potrebbero aprire nuove strade in ambito terapeutico. Oltre al Thcp, gli autori della ricerca hanno isolato anche un altro cannabinoide, il Cbdp, a ... Leggi la notizia su wired

