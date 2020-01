Don Matteo 12: il 9 gennaio, su Rai1, il ritorno del prete detective (Di giovedì 9 gennaio 2020) La tonaca, la bicicletta, la partita a scacchi, il duomo di Spoleto. Tanti sono gli indizi che richiamano a una delle fiction più amate dal pubblico. Stiamo parlando di “Don Matteo” che, forte della sua longevità, si appresterà a festeggiare il ventennale con la dodicesima serie, al via il 9 gennaio, in prima serata su Rai1. Quanti casi risolti in questi vent'anni e quanti ne dovrà risolvere. Don Matteo incarna lo spirito del sacerdote, protettivo, umano, anche se, a volte, si lascia prendere (...) - Musica e Spettacoli Leggi la notizia su feedproxy.google

