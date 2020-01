Ces 2020, la stampante che ti fa un tatuaggio in 3 secondi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Las Vegas (Usa) – Ma dove vai se il tatuaggio non ce l’hai? Sembra questo il mantra dei visitatore del Ces 2020 dopo aver scoperto lo stand dell’azienda coreana Prinker, che presenta qui per la prima volta la sua stampante per tatuaggi temporanei a getto d’inchiostro. Tutti si mettono in coda per avere in pochi minuti impresso sulla pelle il proprio tatuaggio nero o a colori: durerà un giorno o almeno fino a quando non si lava con acqua e sapone la superficie stampata. (foto: Wired) Prinker S, il modello presentato in fiera, permette di stampare in pochi secondi tatuaggi larghi 2,2 centimetri e lunghi fino a un metro, a una risoluzione di 400 dpi, sia con inchiostro nero che a colori, usando un mix di giallo, ciano e magenta. La stampante, che si ricarica su un’apposita docking station, stampa con una cartuccia circa 1000 tatuaggi, e viene venduta con ... Leggi la notizia su wired

